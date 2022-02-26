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Rusya devlet televizyonları, Avrupa Yayın Birliği'nden çekildi

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya devlet televizyonları, Avrupa Yayın Birliği'nden çekildi

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yasak getirilmesine tepki olarak Rus devlet televizyon kanalları, Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) çekildiklerini duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yasak getirilmesine tepki olarak Rus devlet televizyon kanalları, Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) çekildiklerini duyurdu.

Perviy, VGTRK televizyon kanalları grubu ve Ostankino Radyo Evi'nden yapılan ortak açıklamada, " Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması-2022'den çıkarılmasına cevap olarak EBU'dan çekildiğimizi duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi olmayan statüsünü her zaman vurgulayan bir müzik forumunun söz konusu karar ile Rus tarafını "siyasi olarak kurban ettiği" kaydedildi.

EBU dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Rusya'nın bu yılki yarışmaya dahil edilmesi, yarışmanın itibarını zedeleyebilir." ifadesi kullanılmıştı.

AA / Ali Cura - Güncel

Avrupa Yayın Birliği, Eurovision, Şarkı, Rusya, Güncel, Haberler

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