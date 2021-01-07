Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Slutskiy: "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor"

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasına ilişkin "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor." dedi.

Slutskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

"Washington'da olanlar, Amerikan toplumunun ikiye bölünmesinin sonucudur." değerlendirmesinde bulunan Slutskiy, olayların iktidarın demokratik şekilde transfer edilmesi sürecine gölge düşürdüğünü belirtti.

Slutskiy, ABD'nin diğer ülkelere seçim standartlarını artık dayatamayacağına ve dünyanın "demokrasi feneri" olamayacağına işaret ederek, "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor. Bütün bunlar, yeni yüzyılda Amerikan iktidar sisteminin krize uğramasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu