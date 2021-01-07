Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Slutskiy: "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Slutskiy: "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor"

07.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:47
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Slutskiy:

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasına ilişkin "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor.

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasına ilişkin "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor." dedi.

Slutskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Trump'a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

"Washington'da olanlar, Amerikan toplumunun ikiye bölünmesinin sonucudur." değerlendirmesinde bulunan Slutskiy, olayların iktidarın demokratik şekilde transfer edilmesi sürecine gölge düşürdüğünü belirtti.

Slutskiy, ABD'nin diğer ülkelere seçim standartlarını artık dayatamayacağına ve dünyanın "demokrasi feneri" olamayacağına işaret ederek, "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor. Bütün bunlar, yeni yüzyılda Amerikan iktidar sisteminin krize uğramasına yol açıyor." ifadesini kullandı.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler, Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özge Özder Enis Arıkan Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Slutskiy: "Renkli devrimler bumerangı ABD'ye dönüyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:50:32. #1.14#
title