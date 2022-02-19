Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Belarus, Politika, Haberler

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