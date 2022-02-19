Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun birlikte izlediği balistik ve seyir füzelerinin yer aldığı tatbikat başladı. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika