Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair kararnameyi imzaladı. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika