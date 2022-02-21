Son dakika haberi! Putin, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel