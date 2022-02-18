Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika