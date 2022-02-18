Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Ukrayna'da insan hakları sistematik bir şekilde ihlal ediliyor, Rusça konuşan halka yönelik ayrımcılık yasalarla destekleniyor" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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