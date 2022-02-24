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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Haberler

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