Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda bugün karar vereceğini açıkladı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Luhansk, Ukrayna, Politika, Haberler

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