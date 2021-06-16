Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, 'Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.
Erdoğan: "(Altılı platform) Her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini... - Haberler
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