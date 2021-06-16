Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Alexei Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Hakkında arama kararı varken tutuklanmak istediğinden eminim" dedi. - CENEVRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı