Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir" -"Yeni bir dönem başlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Öncü projenin başarılı hayata geçirilmesi 2 ülke arasındaki dostluğu pekiştirecektir"

-"Yeni bir dönem başlıyor. 4 ünite kurulacak. Personelin sağlık güvenliği için tedbirler alınıyor. Biz zamanlamayı tutturmaya önem veriyoruz. enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak"

MERSİN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin temiz enerji anlamındaki en büyük yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Üçüncü Ünitesi'nin temel atma töreninde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı