Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var....
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika