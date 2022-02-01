Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın güvenlik talepleri Batı... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın güvenlik talepleri Batı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın güvenlik talepleri Batı tarafından görmezden gelindi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Victor Orban, Macaristan, Politika, Haber

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