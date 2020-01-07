Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

07.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Şahin BOZKURT/ - Rusya Devlet Başkanı , Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak. 


Kaynak: DHA
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