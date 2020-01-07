RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İSTANBUL'A GELDİ
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RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İSTANBUL'A GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

07.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:33
RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN İSTANBUL'A GELDİ

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-Şahin BOZKURT/ - Rusya Devlet Başkanı , Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 'a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Putin'i taşıyan uçak, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Vladimir Putin'in olduğu konvoy güvenlik önlemleri altında havalimanından çıktı. Vladimir Putin, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak.

Görüntü Dökümü:

----------------Putin'in konvoyunun çıkışı

-Detaylar


Kaynak: DHA
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