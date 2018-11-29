Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Putin ve Trump...
IHAAW201526-SIY/29-11-2018 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin’in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. 29.11.2018 20: 15: 26 TSI
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