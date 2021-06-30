Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini "provokasyon" olarak nitelendirdi. Putin, "Karadeniz'de İngiliz HMS Defender gemisinin provokasyonu, Cenevre'de ABD ile yapılan zirveden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti. Yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğumuzu düşünmüyorum" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, İngiliz savaş gemisinin Kırım açıklarından ilerlemesini... - Haberler
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