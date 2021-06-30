Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, "Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor, zira Ukrayna...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, "Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor, zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, "Ukrayna hasım ülkeler listesinde yer almıyor, zira Ukrayna halkının hasım olduğunu düşünmüyorum. Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum. Ancak Ukrayna yönetimi Rusya'ya hasım. Kiev yönetiminin Ukrayna'daki Ruslara yönelik tutumu, kitle imha silahları kullanımına benziyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı