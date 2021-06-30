Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna'yı başka...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna'yı başka ülkelerin kontrolüne bıraktığını ifade etti ve ilerleyen dönemde kendisiyle görüşme yapabileceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin halktan gelen soruları yanıtladığı programda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna'yı başka ülkelerin kontrolüne bıraktığını ifade etti ve ilerleyen dönemde kendisiyle görüşme yapabileceğini belirtti. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı