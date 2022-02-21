Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya'nın bu talepleri reddedildi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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