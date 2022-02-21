Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalışır. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya'nın bu talepleri reddedildi" dedi. - MOSKOVA

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