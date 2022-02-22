Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Müzakere, Politika, Haberler

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