Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk'daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika