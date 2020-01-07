Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye lideri Beşar Esad'a ziyaret
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye lideri Beşar Esad'a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye giderek Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. Putin görüşmede Suriye'nin devlet ve toprak bütünlüğünün tesisi açısından çok büyük yol katedildiğini belirtti.

07.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye lideri Beşar Esad'a ziyaret

Rusya Devlet Başkanı ile Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.


İki liderin görüşmesi hakkında bilgi veren Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Putin'in Şam'daki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini ve burada Esad'la görüştüğünü duyurdu. Burada iki lidere Suriye'nin farklı bölgelerindeki durumla ilgili askeri raporlar sunulduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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