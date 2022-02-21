Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor" dedi.

"Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır"

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel