Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika