Putin: 'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde olumlu gelişmeler oluyor' - Haberler

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Putin: 'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde olumlu gelişmeler oluyor'

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Putin: 'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde olumlu gelişmeler oluyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya- Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Belarus, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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