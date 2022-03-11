Putin: 'Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde olumlu gelişmeler oluyor'
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Rusya- Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel