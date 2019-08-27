27.08.2019 17:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Astana Süreci, Suriye sorununun çözümü için en verimli platform. Türkiye ile İdlib'te teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılaması gerekenler için anlaştık" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA