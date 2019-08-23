Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.

23.08.2019 13:03
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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