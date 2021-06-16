Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun tekrarlanmamasını dileriz" dedi.