Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, 'Bunun...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun tekrarlanmamasını dileriz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile ilgili konuşarak, "Bunun tekrarlanmamasını dileriz" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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