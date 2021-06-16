Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alındığını ifade ederek, ABD ile Rusya'nın...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde Ukrayna konusunun da ele alındığını ifade ederek, ABD ile Rusya'nın dünyadaki stratejik istikrardan sorumlu olduğunu belirtti.