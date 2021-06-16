Putin ve Biden anlaştı Büyükelçiler Moskova ve Washington'a dönüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, her 2 ülkenin büyükelçilerinin ülkelerini temsilen Washington DC ve Moskova'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.