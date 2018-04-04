Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi Sonrası Yaptığı Ortak Açıklamada, "Terörle...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi Sonrası Yaptığı Ortak Açıklamada, "Terörle...

IHAAW155738-SIY/04-04-2018 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Terörle mücadelede bilgi alışverişini artırmaya karar verdik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi Sonrası Yaptığı Ortak Açıklamada,

IHAAW155738-SIY/04-04-2018

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Terörle mücadelede bilgi alışverişini artırmaya karar verdik" dedi. 04.04.2018 15: 57: 38 TSI
NNNN - ANKARA

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