Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi Sonrası Yaptığı Ortak Açıklamada, "Terörle...
IHAAW155738-SIY/04-04-2018 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3’lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Terörle mücadelede bilgi alışverişini artırmaya karar verdik" dedi.
IHAAW155738-SIY/04-04-2018
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı ortak açıklamada, "Terörle mücadelede bilgi alışverişini artırmaya karar verdik" dedi. 04.04.2018 15: 57: 38 TSI
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