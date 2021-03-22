Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak
22.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:28
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın aşı olacağı duyuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın aşı olacağı duyuruldu. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yarın aşı olacağım" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta aşı olacağını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, "Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının 'Putin'in hangi aşıyı olacağı' sorusunu yanıtladı. Peskov, "Üç aşımızdan birini olacak" dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı