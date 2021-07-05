Rusya Devlet Başkanı Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Rahman'ın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede iki liderin, Afganistan'daki son gelişmeleri istişare ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Liderler, Afganistan-Tacikistan sınırında, Afganistan'da silahlı çatışmaların artması nedeniyle oluşan zor durumu detaylıca ele aldılar. Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Tacikistan'a gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesinden bugün yapılan açıklamada, Taliban saldırısından kaçan binden fazla Afgan askerinin, Afganistan sınırını geçerek, Tacikistan topraklarına sığındığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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