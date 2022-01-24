Rusya Devlet Başkanı Putin ve Küba Devlet Başkanı Bermudez telefonda görüştü - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Küba Devlet Başkanı Bermudez telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Küba Devlet Başkanı Bermudez telefonda görüştü
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile telefonda ikili ilişkileri görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez ile telefonda ikili ilişkileri görüştü.

Kremin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Bermudez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ortak projelerin ele alındığı görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusu da ele alındı.

Görüşmede, uluslararası ilişkilerde iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin sürdürülmesi niyeti ve karşılıklı temasların sıklaştırılması teyit edildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Küba ve Venezuela'daki askeri varlığını artırma konusunu ihtimal dışı bırakmadıklarını söylemişti.

Putin, 20 Ocak'ta da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmüştü.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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