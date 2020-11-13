"Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız"

13.11.2020 22:58 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Barış Güçleri'nin Dağlık Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı toplantıda, "Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Barış Güçleri'nin Dağlık Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı toplantıda, "Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız" dedi.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı sevkiyatlarını sürdürürken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışmalarla ilgili bilgi almak için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantı başında konuşma yapan Putin, "Dağlık Karabağ Bölgesi'nde durum için toplandık. Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız. Umarım artık başka konuları tartışırız. Toplantımızda Savunma Bakanımız Sergey Şoygu'dan sorumluluk alanlarındaki Rus Barış Güçleri'nin son durumu hakkında bilgi almak istiyorum" dedi.

Savunma Bakanı Şoygu, Rus Barış Güçleri'nin belirlenen noktalara yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaları aktararak, "Anlaşmaya göre bin 960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus Barış Gücü askerleri Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor. 3 gün içinde 73 uçak seferi ile bin 103 asker ve bin 168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı. 10-11 Kasım'da, Laçin koridoru kontrol altına alındı. Dün saat 17.00'de Barış Gücü birimleri Hankendi ve Şuşa şehirlerine gönderilerek, 4 gözlem noktası oluşturuldu. Bugün son olarak Güney noktasında gözlem noktalarının kurulmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Dağlık Karabağ'ın kuzeyinde başka bir birimden Barış Gücü askerleri yerleştirildi" dedi. Şoygu, ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla iletişim hatlarının oluşturulduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Lavrov ise anlaşmanın diplomasi noktalarına değinerek, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları ve BM Güvenlik Konseyi'ne anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Lavrov, ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Acil Durumlar Bakanı Zinichev bölgeye teknik ekipman göndereceklerini ve bölgeye sahra hastanesi kurmayı planladıklarını açıkladı.

FSB Başkanı Bortnikov, ise Ermenistan-Nahçivan bölgesindeki 2 nokta ile Ermenistan-İran sınırındaki 5 noktaya sınır karakollarının konuşlandırıldığını belirtti.

-İHA-

'Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız'
'Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız'
'Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı : 'Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var'
Rusya Dışişleri Bakanlığı : "Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var"
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kazandı, Rusya açıklama yaptı
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kazandı, Rusya açıklama yaptı
Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü
Şanghay İşbirliği Örgütü Dağlık Karabağ'ı görüştü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Madonna Timur Selçuk Burcu Esmersoy
Spor Samatta Cenk Tosun Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Umarım artık 'Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 23:20:41. #1.15#
title