Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız" - Haberler
Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız." dedi.

08.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:11
Rusya Devlet Başkanı Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız." dedi.

Rusya'da artan korona virüsü vakalarına karşı hemen hemen her gün telekonferans yoluyla toplantılar gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak bölge başkanları ile toplantı yaptı. Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısının 8 bin 672'ye ölü sayısının ise 63'e yükseldiğini hatırlatan Putin, ülke geneli için yeni kararlarını açıkladı. Rus halkının karantina sürecinden sıkıldığını vurgulayan Putin, "Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da korona virüsle mücadelede belirleyici olacak" dedi. Korona virüsünün ekonomik sorunlara yol açtığını ifade eden Putin, "Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemi için ek kaynakları açıkladı

Rusya'nın önceki yıl oluşturulan ekonomik rezervlerinin bulunduğunu aktaran Putin, "Kendimizden emin şekilde, tempolu ve profesyonel bir şekilde çalışacağız. Bunun için sürdürülebilir makro ekonomik durum, asgari devlet borcu, önceki yıllarda biriken rezervler sayesinde sağlam bir 'güvenlik yastığı', her türlü olası senaryodaki sorunları çözecek kaynaklar da dahil her şeye sahibiz. En nihayetinde, geçmiş yıllardaki krizleri aşarken kazandığımız deneyime de sahibiz. Sağlık sisteminde oluşturulan rezervlerin, ek kapasitelerin tamamının gerekli olmamasını umacağız. Ancak şu anda her bölgedeki her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Bugün sağlık kuruluşlarındaki durumun iyileştirilmesi, kaynaklarının ve imkanlarının artırılması tüm bölgeler için ortak ve vazgeçilmez görevdir. Bu amaçlar doğrultusunda hastanelerin enfeksiyon birimlerinde ilave özel ve tam donanımlı yatakların tesis edilmesi için 33 milyar rublenin üzerinde kaynak aktarıldı. Ayrıca solunum cihazları, yoğun bakım ekipmanı, ambulans alınması için de yaklaşık 13 milyar ruble tahsis edildi. Tüm bunlar bu ay içinde bölgelere ulaşmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapıldı

Rusya'da korona virüsü ile mücadelede Rus doktor ve hemşirelerin çabalarını takdirle karşıladığını söyleyen Putin bu konuda da ek paket hazırladıklarını söyledi. Putin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapıldığını söyleyerek, "Doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de özel çalışma koşulları ve artan yük nedeniyle ek ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Federal bütçeden bunun için 10 milyar rubleden fazla kaynak ayrıldı ve en kısa sürede bölgelere ulaşacak. İnsanlar, bu ödemeleri zamanında, gecikme olmaksızın almalı" diyerek bölge başkanlarına bu konuda doğrudan talimat verdi.

"Şirketler sağlık kurallarına uyarak çalışmalı"

Rusya'da özel sektör ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin bu konuda da bölge başkanlarına talimat vererek korona virüsünden zarar gören şirketlerin listesinin oluşturulmasını istedi. Şirketlerin sağlık kurallarına uyarak çalışması gerektiğini vurgulayan Putin, "Şirketlerin, kuruluşların, işletmelerin normal çalışma grafiklerine dönmeleri için gereken tüm koşulları oluşturmalıyız. Yüksek risk nedeniyle çalışmaları kısıtlanan işletmelere ilişkin net bir liste oluşturulmalı. Diğer kuruluşlar, tüm sağlık gerekliliklerine ve güvenlik kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürebilir" diye konuştu.

Rusların kimlik ve pasaport süreleri uzatıldı

Korona virüsü nedeniyle Rus halkının karantina nedeniyle evlerinden çıkamadığını hatırlatan Putin, bu nedenle milyonlarca Rus halkının bürokratik işlemlerini gerçekleştiremediğini ifade etti. Bu konuda da Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığını belirten Putin, Rus halkının kimlik ve pasaport sürelerinin otomatik olarak 3 ay boyunca uzatıldığını söyledi. Rus hükümetine de talimat verdiğini duyuran Putin, hükümet tarafından bireysel kredi kullanan kişilerin ödeme ve ipoteklerinde yeni bir düzenlemeye gidilerek kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

Çocuklu ailelere maddi destek

Korona virüsünün yol açtığı hasarlardan ailelerin çok etkilendiğini söyleyen Putin, bu nedenle işsiz kalan çalışanlara işsizlik maaşının yanı sıra ailelerin eğer çocukları varsa buna istinaden de ödemeler yapılacağını belirterek, "Bu nedenle işsiz kalanlara işsizlik maaşı ve sosyal yardımların yanı sıra çocukları var ise her çocuk başına önümüzdeki 3 ay için her ay 3 bin ruble ek ödeme yapılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. Putin ailelere yapılacak olan çocuk yardımlarında kriter olarak ise 3 ile 7 yaş kriterinin dikkate alınacağını belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! 'Biz bize yeteriz' deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Levent Dörter İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Ateş Nisan Polis
Şu an buradasınız: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkede ekonomiyi durduramayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 19:39:20. #1.15#
title