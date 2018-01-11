Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye'nin Suriye'deki Üslerimize Yapılan Saldırı ile Hiçbir İlgisi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin Suriye'deki üslerimize yapılan saldırı ile hiçbir ilgisi yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Suriye'deki Rus Askeri Üslerine yönelik yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlediği basın toplantısında "Suriye'deki askeri üslerimize yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz" dedi.

Türkiye'nin konuyla hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Putin, "Suriye'deki askeri üslerimize yapılan saldırının ardında kimin olduğunu biliyoruz ve bu provokasyonu kimlerin yaptığını da biliyoruz. Orada Türklerin değil başka provokatörlerin olduğunu ve onların kim olduğunu biliyoruz. Gerçek şu ki, insansız hava araçları Türkiye'nin kontrolünde bulunan İdlib bölgesinden hareket etmiş. Bizim de kontrolümüzde olan yerlerden böyle şeyler oluyor. Sizinle görüşmeden önce Türk meslektaşımla telefonda görüştüm. Eminim ki ne Türk ordusu ne Türkiye hükümetinin bu olayla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu. Putin ayrıca "İnsansız hava araçlarının ne zaman, nereden ve kaç adet gönderildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki militanların 5 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA'ların Türkiye'nin denetlediği çatışmasızlık bölgesinden gönderildiğini açıklamıştı. - MOSKOVA