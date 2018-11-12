Putin, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi İçin Türkiye'ye Geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin'in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım'da İstanbul'a geleceğini söyledi.

PUTİN, İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK TÖRENE KATILACAK

İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım'da İstanbul'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TÖRENDE YER ALACAK

Uşakov, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağını vurguladı.

TÜRKAKIM PROJESİ

TürkAkım her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.