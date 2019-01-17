Rusya Devlet Başkanı Putin Sırbistan'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ile bir araya geldi.

Sırbistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin, Başkent Belgard'a geldi. Putin, programı kapsamında önce Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ile "Belgrad'ın Kurtarıcılarının Anıt Mezarlığı" ziyaret etti. Putin ve Vuvic burada düzenlenen tören sonrası başkente bulunan Sırbistan Sarayı'na geçti. Vuviç burada gerçekleşen resmi karşılama töreninde ziyarete gelen Rus heyeti ile tek tek ilgilendi. Liderler daha sonra ise ikili görüşme gerçekleştirdi.

Program hakkında basına açıklamalarda bulunan Putin, Sırbistan ziyaretini gerçekleştirmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Dost ve kardeş ülke Sırbistan'a olan ziyaretimden, yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz ve ilerleyen zamanlarda yapacağımız işbirliklerini konuşma fırsatı bulmaktan memnunum" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA