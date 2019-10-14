Rusya Devlet Başkanı Putin Riyad'da

14.10.2019 14:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Putin ve beraberindeki heyet Riyad Emiri Faysal bin Bender ve bazı bakanlar tarafından Kral Halid Uluslararası Havaliman'ında karşılandı.

Putin'in daha sonra Riyad'daki El-Yemame Sarayı'na gittiği ve Kral Selman tarafından resmi törenle karşılandığı ifade edildi.

Kral Selman ve Putin'in burada ikili görüşme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA