Rusya Devlet Başkanı Putin otelden ayrıldı
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı.
08.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:41
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.- İstanbul
Kaynak: DHA