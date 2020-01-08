RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI
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RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı.

08.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:40
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN OTELDEN AYRILDI
Dün akşam saatlerinde 'a gelen Rusya Devlet Başkanı , Türk Akımı projesinin açılış törenine katılmak üzere saat 13.20'de konakladığı otelden ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindekiler Haliç Kongre Merkezi'ne hareket ederken, otel çevresindeki güvenlik önlemleri dikkat çekti.  

Görüntü Dökümü:

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-Putin'in otelden çıkışı-Araçlardan görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Kaynak: DHA
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