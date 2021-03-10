- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor"

10.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:34

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında...

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor"

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Putin törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliklerinin artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu'da toplam 4 ünite kurulacak. Personelin güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınıyor. Covid-19 salgınıyla ilgili zorluklar bile bizi engelleyemedi" dedi.

Akkuyu santralinin Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Putin, "Akkuyu projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak. Türk üreticiler için ucuz ve temiz elektriğe erişim sağlayacak ve ülkedeki sanayi potansiyelini güçlendirecek" diye konuştu.

Sahada çalışan ve büyük çoğunluğu Türk vatandaşı olan personel sayısının 8 bine çıktığını belirten Putin, çok sayıda Türk öğrencinin ileride Akkuyu'da istihdam edilmek üzere Rusya'da eğitim aldıklarını söyledi. Putin, "Türk mezunlarımızın sayısı 200 kişiyi aşacak gibi görünüyor. Böylelikle santral devreye gireceği zaman Türk nükleer sanayi için yeterli kadro yetiştirmiş olacağız. En sıkı güvenlik tedbirlerine uymaktayız, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Rus tarafı müteahhitlik çalışmalarında Türk şirketlerinden de yararlanıyor. Proje için verilen siparişlerin büyük bölümü Türk şirketler tarafından karşılanıyor. Bu da bir kez daha, tüm katılımcıları için projenin ticari anlamda ne kadar cazip olduğunu gösteriyor" dedi.

Akkuyu projesinin hayata geçirilmesinin Türk ve Rus ilişkileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı bildirmek istiyorum. Akkuyu projesinin hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek" şeklinde konuştu.

- Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor'
- Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor'
- Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor'
- Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ortak projemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında yeni bir dönem başlıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 18:40:26. #1.16#
title