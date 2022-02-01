Rusya Devlet Başkanı Putin: "NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz"
AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Devlet Başkanı Putin: "NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz"
Rusya Devlet Başkanı Putin: "NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz"
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel