Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Esed ile görüştü - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Esed ile görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Esed ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Öncesinde duyurulmayan görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Esed ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmede, Esed'in muhaliflerle yaptığı görüşmelerin önemli olduğuna işaret eden Putin, "Bu sürecin devam edeceğini umuyorum. Yalnızca Suriye'deki tüm güçlerin bir araya gelmesi, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasına ve kalkınmaya başlamasına izin verecektir." dedi.

Suriye topraklarının önemli bir bölümünün terörden arındırıldığını savunan Putin, "Teröristlere önemli zararlar verildi. Sizin liderliğinizdeki Suriye hükümeti bölgenin yüzde 90'ını kontrol ediyor. Bana göre asıl sorun, yabancı silahlı kuvvetlerin Birleşmiş Milletler kararı olmadan, sizin onayınız olmadan, uluslararası hukuka açıkça aykırı şekilde, ülkenin Suriye'nin belirli bölgelerinde bulunmasıdır." diye konuştu.

Ülkenin tekrar inşa edilebilmesi için tümüyle meşru bir hükümet tarafından kontrol edilmesi gerektiğini anlatan Putin, "Ne yazık ki ülkenin bir kısmını kontrol etmekle kalmayan, aynı zamanda sivillere yönelik terör estiren eylemlerde bulunmaya devam eden teröristlerin direniş yuvaları hala varlığını sürdürüyor. Bununla birlikte, siviller kurtarılmış bölgelere geri dönüyor. Davetiniz üzerine sizi ziyaret ettiğimde, insanların evlerini nasıl tekrar kurduklarını, kelimenin tam anlamıyla barışçıl bir hayata dönmek için nasıl çalıştıklarını kendi gözlerimle gördüm." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya ile Suriye arasındaki ticaretin de yılın ilk yarısında 3,5 kat artığını vurgulayarak, "Umuyorum ki ortak çabalarımızla Suriye halkının her anlamda yeniden ayağa kalkmasına, ekonominin, sosyal alanın, sağlık hizmetlerinin, her şeyden önce yeniden canlanmasına yardımcı olabiliriz." dedi.

Esed'den Rusya'ya teşekkür

Esed ise Rusya'ya rejime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Ortak çabalarımızla uluslararası terörle mücadelede belirli sonuçlar elde ettik. Rus ve Suriye orduları, militanların kontrol ettiği alanların özgürleştirilmesinin yanı sıra mültecilerin dönüşü konusunda da önemli sonuçlar elde ettiler." diye konuştu.

Belirli ilerlemelerin kaydedildiği siyasi süreçlerin son üç yıldır durduğunu öne süren Esed, söz konusu "sorunları" çözmek için elinden geleni yapacaklarını iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Esed ile görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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