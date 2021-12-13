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Rusya Devlet Başkanı Putin, mevkidaşı Cinping ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, mevkidaşı Cinping ile görüşecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans yoluyla, 15 Aralık'ta görüşme gerçekleştirecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans yoluyla, 15 Aralık'ta görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, "15 Aralık'ta Vladimir Putin, video konferans yoluyla Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek. İki lider, 2021'de Rusya ile Çin arasında kapsamlı stratejik iş birliğini teşvik etmeye yönelik ortak çabaların sonuçlarını ve gelecek için iş birliği önceliklerini tartışacak. Ayrıca mevcut küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar" denildi.


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