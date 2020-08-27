Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapımı tamamlanan otoyolu makam aracını kullanarak inceledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti
27.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapımı tamamlanan otoyolu makam aracını kullanarak inceledi.

Kırım'ın Sivastopol şehrinde bulunan Tavrida Otoyolu inşasının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tamamlanan otoyolda incelemelerde bulunmak üzere Kırım'a gitti. Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Dietrich başta olmak üzere birçok siyasetçi ve diplomat Putin'in otoyolu incelemesi sırasında yanında bulundu. Bakan Dietrich, Putin'e yol hakkında bilgi verirken, yolun çok yüksek kalitede yapıldığını ve tüm sıcaklık derecelerine dayanıklı olduğunu ifade etti.

Putin makam aracının direksiyonuna geçti

Yol incelemesi sırasında işçilerle de sohbet eden Putin, Bakan Dietrich'ten bilgi aldıktan sonra makam aracına yöneldi. Makam aracının direksiyonuna geçen Putin emniyet kemerini takarak, "Emniyet kemerinizi takmalısınız yoksa ceza ödersiniz" ifadelerini kullandı. Yol incelemesi sonrası Putin, "Tüm otoyol rotasını incelemek için dolaştım. Etkileyici, modern ve güzel bir yol" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı Dietrich, ise Putin'in yol testi sırasında "Burada 3 buçuk yıllık özenli bir çalışma yatıyor. Şu an sizin kullandığınız yol büyük bir övgüyü hak ediyor" dedi.

Öte yandan Devlet Başkanı Putin, daha önce de Kerç Boğazı'nın üzerine kurulan Kerç Köprüsü'nün açılış töreninde büyük bir kamyon kullanmış ve köprüden kullandığı araçla geçmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü 3. Sayfa
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Güncel
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi
Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Jose Sosa Ronald Koeman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 19:10:39. #1.15#
title