Rusya Devlet Başkanı Putin Kommunarka Hastanesini ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesini ziyaret etti.
24.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:12
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği Kommunarka Hastanesini ziyaret etti. Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girdi.
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Kaynak: AA