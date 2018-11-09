Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 15. Kazakistan ve Rusya Bölgelerarası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Kazakistan'ın Petropavlovsk kentine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği konularını ele aldı.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, dün başkent Astana'da yapılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Konseyi toplantısının verimli geçtiğini söyledi.

Kazakistan ve Rusya Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nun önemini vurgulayan Nazarbayev, kültürel ve ekonomik etkileşim bağlamında iki ülke arasındaki turizm alanında iş birliğinin gerekliliğine değindi.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ın önemli ticari ve ekonomik ortaklarından olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek hızla ilerlediğini ifade ederek, turizm alanındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için büyük potansiyelin varlığına dikkati çekti.



Görüşmenin ardından Baykonur Uzay Üssü'nü geliştirme projesinin tanıtımı yapıldı ve Baykonur kentinde inşa edilen sosyal tesisler, altyapı ağlarındaki onarım ve doğal gaz sağlama çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi verildi.

Nazarbayev ile Putin, bugün 15.Kazakistan ve Rusya Bölgelerarası İşbirliği Forumu'na katılacak.