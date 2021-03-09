Rusya Devlet Başkanı Putin: "Karbon kullanımını azaltmanın Rusya'ya zarar verecek şekilde olmaması gerekir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karbon kaynaklarının kullanımını azaltmanın Rusya için de önemli olduğunu belirterek, "Ancak karbon kullanımını azaltmanın Rusya'ya zarar verecek şekilde olmaması gerekir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karbon kaynaklarının kullanımını azaltmanın Rusya için de önemli olduğunu belirterek, "Ancak karbon kullanımını azaltmanın Rusya'ya zarar verecek şekilde olmaması gerekir." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'daki karbon kaynak kullanımını azaltmaya yönelik adımları değerlendirdi.

Karbon kaynakları kullanımını azaltmanın dünya gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldiğini vurgulayan Putin, "Bu bizim için de önemli bir faaliyet alanı ancak karbon kullanımını azaltmanın Rusya'ya zarar verecek şekilde olmaması gerekir. Bunun bencil ekonomik çıkarlar elde etmek için kullanılmaması gerekir." diye konuştu.

Putin, Rusya'da karbon kullanımını azaltmaya yönelik süreçte bilim insanlarının da yer alması gerektiğine işaret ederek, "Bilim insanlarının yanı sıra gerçek hayatta neler yaşandığını bilen nesnel uzmanların da süreçte yer alması gerekir. Avrupalı ülkelerin ve ABD'nin kısa bir süre önce soğuklar karşısında donan rüzgar güllerini çözmek için bazı yasakladıkları kaynakları kullanmak zorunda kaldıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük karbon kaynak üreticilerinden Rusya, aynı zamanda dünyanın en çok karbon salınımı gerçekleştiren dördüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay