Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı

10.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:38
Rusya Devlet Başkanı Putin, kabinedeki değişiklikleri onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede bazı bakanları değiştiren kararnameyi onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinede bazı bakanları değiştiren kararnameyi onayladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bazı bakanlıklardaki değişiklikler yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Rusya Enerji Bakanlığı görevine Nikolay Şulginov atanırken, eski Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Başbakan Yardımcısı oldu.

Ulaştırma Bakanlığı görevine Vitaliy Savelyev atanırken, İnşaat Bakanlığı görevine İrek Fayzullin, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevine ise Aleksandr Kozlov atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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